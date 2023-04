Passageira é arremessada de veículo em capotamento na MS-156

Uma mulher, de 45 anos, foi arremessada do veículo que estava durante um capotamento, na tarde deste domingo (8), na MS-156, em Caarapó. Além dela, estavam no carro o condutor de 20 anos e mais uma passageira de 18 anos.

Conforme o site Gazeta News, os três ocupantes seguiam em um VW Voyage, cor cinza, sentido Amambai, quando o motorista perdeu o controle ao desviar de um buraco e capotar o veículo.

Com o impacto, a passageira do banco dianteiro foi arremessada do carro, ela foi socorrida consciente, apresentando apenas ferimentos no rosto e encaminhada para o Hospital São Mateus em Caarapó

Os outros dois envolvidos saíram ilesos, sem ferimentos.

