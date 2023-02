Passageiro mata taxista, foge com carro e sofre acidente em MS

Leanderson de Oliveira, de 35 anos, é acusado de matar o taxista Jose Pereira de Souza, de 75 anos, durante uma corrida entre as cidades de São Gabriel do Oeste e Camapuã. O autor ainda seria o responsável por uma tentativa de feminicídio contra a ex-mulher.

Conforme o site Idest, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou o veículo na estrada vicinal de São Gabriel do Oeste, sentido distrito do Areado, durante uma tentativa de fuga do autor, o carro capotou e o suspeito foi lançado para fora.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal, mas devido a gravidade, foi transferido para a Santa Casa da Capital, com lesões na coluna vertebral e possivelmente ficará paraplégico.

No veículo, a polícia localizou documentos do idoso, morador de Camapuã, a equipe de investigação entrou em contato com os familiares do idoso, que disseram que ele estava desaparecido.

Na noite de ontem (25) familiares do idoso encontraram o corpo em uma estrada vicinal no município de Camapuã, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (Imol) de Coxim para exame necroscópico.

Conforme o delegado Matheus Vital, autoridades acreditam que o suspeito matou o idoso com violência para conseguir o carro e, assim, chegar até São Gabriel do Oeste para tentar matar a ex-mulher.

A vítima de 32 anos, moradora no bairro Cidade Jardim em São Gabriel do Oeste, foi agredida com várias facadas desferida pelo ex. A mulher foi socorrida e levada para o hospital consciente, mas com várias perfurações no corpo.

O suspeito, Leanderson de Oliveira, foi autuado em flagrante pelo latrocínio e pela tentativa de feminicídio e foi solicitada a escolta do investigado na Santa Casa de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também