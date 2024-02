Passageiro morre após ser arremessado de carro que capotou por 130 metros em Maracaju

Ítalo Freitas Delgado, de 19 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (11) na BR-267, em Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande. Ele era passageiro e foi arremessado de Volkswagen Voyage que capotou diversas vezes por cerca de 130 metros e parou nas margens da rodovia.

O condutor, identificado como Matheus Araujo Santos, de 22 anos, saiu praticamente ileso do acidente, mas dirigia o veículo sob influência de álcool e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e foi autuado por homicídio culposo.

Segundo informações do site Maracaju Speed, os dois jovens estavam no veículo que seguia no sentido de Rio Brilhante até Maracaju, quando próximo à entrada da estrada da picadinha, Matheus perdeu o controle da direção e saiu da pista de rolamento.

Ele invadiu a pista contrária e capotou diversas vezes, seguindo assim por cerca de 130 metros, parando em meio a vegetação. Ítalo foi arremessado do veículo, sendo encontrado cerca de 7 metros do carro, enquanto Matheus foi visto a 30 metros, após ter saído do veículo.

O Volkswagen Voyage ficou totalmente destruído. No local do acidente estiveram Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool.

