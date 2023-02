Pássaro raro e ameaçado de extinção é resgatado ferido em Bonito

Um pássaro da espécie momotus momota - conhecido popularmente como udu-de-coroa-azul - foi resgatado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA), na tarde de quarta-feira (1º), na região central de Bonito, a 296 quilômetros da Capital.

A PMA foi acionada por um turista paulista, de 41 anos, que informou ter encontrado o animal ferido no chão no pátio do SESC (Serviço Social do Comércio) da cidade. O animal não conseguia voar segundo ele.

O Udu-de-coroa-azul é um pássaro que reside nas florestas da América Central e América do Sul. Com uma cauda longa e uma ponta exposta em forma de raquete. A ave pesa aproximadamente 135 gramas.

Cntudo, o pássaro está na lista de vulnerabilidade, como ave sob ameaça de extinção. O seu nome faz referência a uma coroa que circula em sua cabeça.

Os policiais receberam o animal, que aparentava estar doente e o encaminharam imediatamente aos veterinários do Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres (RARAS), em Bonito. Assim que a ave tiver alta, será devolvida ao seu habitat natural.

