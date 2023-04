Pavimentação da MS-166 deve ser entregue até maio

A pavimentação da MS-166, em Maracaju, conhecida por ser uma região rica na produção de grãos, deve ser concluída no mês de maio, conforme previsão dos engenheiros envolvidos nas obras. São mais de 37 quilômetros de asfalto novo na rodovia.

O trecho começa no Posto do Polaco, na BR-267, e segue até a Estrada da Água Fria, já na ligação com a MS-460.

Com a melhora nas condições do tempo e trégua das chuvas, operários e maquinários vão intensificar os serviços de terraplanagem nos últimos quatro quilômetros da rodovia. Também vai ganhar reforço a aplicação de capa asfáltica nos 10 quilômetros finais do trecho.

A obra recebe investimento de R$ 71,7 milhões. Parte desses recursos, cerca de R$ 18,9 milhões, vem da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) - tributo federal arrecadado sobre a venda dos combustíveis.

Licitada e fiscalizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a pavimentação está 66% concluída, conforme última medição. Já a execução da capa asfáltica está em 73%.

