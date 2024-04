Pedido de amizade em rede social faz mulher dar capacetadas em marido em MS

O pedido de amizade em uma rede social foi o motivo para uma mulher, de 39 anos, e um homem, de 36 anos, discutirem e ela desferir capacetadas no próprio companheiro após a briga que aconteceu em uma residência no Jardim Nova Ipanema, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A situação aconteceu enquanto eles aproveitavam a madrugada deste sábado (13) e estavam ingerindo bebida alcoólica.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher notou que havia uma solicitação de amizade na rede social do marido e foi questionar quem era, dando início a discussão, o que fez ela pegar um capacete e desferir golpes contra o braço da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e ela confirmou a versão das bebidas e da discussão, imaginando que teria presenciado uma traição do marido. Ela também levou alguns golpes na cabeça com o celular do marido.

Ambos foram para a delegacia e o caso registrado como vias de fato.

