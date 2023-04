Pedreiro é assassinado a facadas por mulher após discussão em Dourados

O pedreiro Nando da Silva Perondi, de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado (1°) após ser atingido com duas facadas nas costas, desferidas por uma mulher, ainda não identificada, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu depois de uma discussão entre vítima e suspeita em frente a uma conveniência. A confusão aconteceu por volta das 1h15, no bairro Estrela Porã.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, a vítima teria discutido e brigou com a mulher em frente ao estabelecimento comercial na rua Olga de Matos Melgarejo.

Em determinado momento, a mulher, armada com uma faca, desferiu duas facadas nas costas de Nando e fugiu na sequência. Populares que estavam nas imediações acionaram o Corpo de Bombeiros, mas ao chegar no local, o pedreiro estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar isolou o local e permaneceu até que a Polícia Civil e Perícia Científica realizassem os trabalhos de praxe.

