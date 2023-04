Pedreiro tentou separar briga de casal e adolescente é suspeita de morte em Dourados

O pedreiro Nando da Silva Peroldi, de 25 anos, morto a facadas na madrugada deste sábado (1°) em Dourados, tentou separar a briga de um casal em frente a uma conveniência e a adolescente, de 15 anos, envolvida na discussão, é a suspeita de ter cometido o crime.

A vítima foi atingida com facadas nas costas e no braço esquerdo, por volta das 1h15, no bairro Estrela Porã. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, Nando já estava sem os sinais vitais.

Segundo informações do Dourados News, o pedreiro estava na conveniência quando teria notado a briga envolvendo a adolescente e o suposto namorado dela.

Ao tentar conter a confusão, Nando foi atingido pelas facadas e a suspeita fugiu na sequência. Até o momento, ela não foi encontrada e passa a ser investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Militar também acompanhou o caso, que segue em investigação.

