Perseguindo ex-mulher até a delegacia, homem é preso em Dourados

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (8) após perseguir sua ex-namorada em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o suspeito e a vítima foram companheiros de trabalho por cerca de três anos e nesse período, tiveram relacionamento em segredo por um ano.

A vítima descreveu que após o rompimento, passou a ser alvo de perseguições em diversas ocasiões, como na saída da faculdade, no percurso para o trabalho e ao retornar para sua residência após o expediente.

Na última terça-feira (16), enquanto estacionava seu veículo no local de trabalho, o homem se aproximou e tentou abrir a porta do carro colocando a mão pela janela. Já pela manhã desta quinta, a vítima saiu mais cedo do trabalho para levar sua filha à escola e notou que o acusado a estava monitorando, seguindo-a até sua residência, onde permaneceu observando-a.

Diante do temor gerado pela situação, decidiu dirigir-se à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, entretanto, isso não intimidou o autor, que continuou a persegui-la até o referido local.

Tendo conhecimento desses fatos, a equipe policial realizou diligências e capturou o acusado nas proximidades da delegacia, onde ele ainda permanecia monitorando a vítima com a intenção de abordá-la ao sair da instituição.

