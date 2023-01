Pistoleiro executa homem de 50 anos a tiros em Amambai

Silverio Acosta Antunes, de 50 anos, foi assassinado com pelo menos 18 tiros feitos por um pistoleiro na noite de domingo (8) na rua Jacinto Basílio de Oliveira, na cidade de Amambai - distante a 351 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na via pública quando o autor apareceu do seu lado de bicicleta e passou a efetuar vários disparos, fugindo na sequência, no sentido bairro para o centro da cidade. Foram recolhidas 18 cápsulas de calibre 9 milímetros.

Testemunhas que ouviram os tiros, apontaram que o pistoleiro trajava calça jean, camiseta cor clara e boné. A Polícia Civil e Militar fizeram diligências, mas não conseguiram encontrar o autor.

Ainda conforme o registro policial, Silverio estava no regime aberto desde 8 de dezembro do ano passado após ser preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo do socorro chegar ao local.

O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil e foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

