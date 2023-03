Pitbull ataca e deixa braÃ§os de tutores dilacerados

Dois homens tiveram o braço ferido, após um ataque de um cachorro da raça pitbull na noite desta terça-feira (14), no bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste. A Polícia Militar foi acionada no local e o animal veio a óbito.

Conforme o site Rota da Notícia, o cão teria tentado morder sua dona quando ela chegava na residência, seu marido foi tentar conter o cachorro e acabou mordido pelo bicho. Em seguida, chegou ao local o antigo tutor do animal que também foi atacado no braço.

A primeira vítima foi socorrida com ferimentos profundos nos braços e nas mãos, encaminhado para o hospital municipal, a Policia Militar Ambiental e os Bombeiros foram acionados, para conter o animal na tentativa e socorrer as vítimas.

O animal estava contido em uma corda, a polícia tentou utilizar o Cambão no pescoço do animal, porém devido a agressividade e a força que o animal fazia para tentar se soltar e atacar mais alguém, veio a óbito.

