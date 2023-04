PM prende grupo por receptação e recupera bens roubados

A Polícia Militar prendeu em flagrante nesta quinta-feira (30), em Cassilândia, um grupo formado por três homens, de 18, 26 e 31 anos, e duas mulheres, de 37 e 41 anos, pelos crimes de furto e receptação. As informações são do MS Todo Dia.

Os policiais atenderam a um chamado feito por meio do 190 sobre um furto ocorrido em uma residência localizada na Rua Vicente Andrades Vasconcelos, na Vila Izanópolis. Ao chegarem no local, a vítima informou aos policiais que, ao chegar na residência, se deparou com a fechadura da frente danificada e vários itens desaparecidos.

Com a assistência de informações de moradores da região, a Guarnição da PM conseguiu localizar um dos autores do crime, que foi detido com alguns dos bens roubados, montado em uma bicicleta que também é fruto de outro roubo em data anterior.

Logo após a prisão do indivíduo, os policiais receberam novas informações de que um dos outros envolvidos no crime teria levado parte dos bens roubados para a residência de uma terceira suspeita.

Ao chegarem no local, os indivíduos tentaram se justificar aos militares, no entanto, após serem encontrados alguns bens frutos do roubo, os dois começaram a se contradizer e acabaram confessando sua participação do crime.

Os dois criminosos então entregaram mais dois suspeitos que haviam ficado com o restante do material após terem pago R$ 140 pelos objetos roubados, que foram encontrados escondidos no telhado da casa deles.

O grupo, assim como os bens recuperados, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

