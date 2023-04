Polícia apreende 725 kg de carne imprópria para consumo em Caracol

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (IAGRO), apreenderam 725 kg de carne imprópria para consumo em Caracol, a 387 km de Campo Grande.

Segundo apurado pela polícia, os alimentos não estavam armazenados corretamente, além do manuseio e fracionamento estar ocorrendo sem autorização da vigilância Sanitária, com uso de insumo impróprio para o consumo e taxas acima do permitido nas produções artesanais.

Algumas peças aparentavam sinal de abate clandestino e eram expostas com perfurações e até mesmo restos de munição.

Ao todo, três mercados foram fiscalizados pela polícia. Os proprietários, ao notarem a fiscalização, fugiram da cidade, um deles inclusive é vereador do município.

Os gerentes e responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos para Delegacia de Polícia e devem responder por receptação qualificada, expor a venda produtos em desacordo com a legislação e várias violações dos direitos do consumidor.

