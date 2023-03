Polícia identifica as três vítimas de acidente em rodovia de Eldorado

A Polícia Civil conseguiu identificar quem seriam as três vítimas de um grave acidente que aconteceu no início da tarde de quarta-feira (22) na rodovia de Eldorado, próximo a divisa com o estado do Paraná.

Trata-se de Marcos Antônio Raini e Ricardo Geller, que morreram carbonizados, enquanto Diego Silva de Oliveira foi arremessado para fora do veículo, mas também veio a óbito no local.

O caminhão baú era ocupado por Marcos e Diego, já a carreta bitrem era conduzida por Ricardo. A Polícia Civil ouviu uma testemunha para entender a dinâmica do acidente.

Mas, conforme a informação divulgada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do bitrem invadiu a pista contrária, sendo possivelmente o causador do acidente.

A cabine do caminhão foi desprendida com o impacto, pegando fogo na sequência, assim como o bitrem. A carga baú que era transportada ficou atravessada na pista.

Os corpos foram removidos para o IML (Instituto Médico Legal) de Naviraí.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que registrou o fato como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Deixe seu Comentário

Leia Também