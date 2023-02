Polícia investiga possível caso de zoofilia em vaca em Costa Rica

A Polícia Civil de Costa Rica está investigando um possível caso de zoofilia cometido em uma área rural contra uma vaca, de propriedade de um idoso, de 67 anos, que procurou a delegacia nesta semana para denunciar a situação.

Segundo informações do registro policial, o homem encontrou a vaca coberto com terra e com as patas amarradas. Além disso, o proprietário da fazenda notou que havia objetos pelo caminho, como um short, um chinelo e um documento que identificava o possível suspeito.

Conforme o site Coxim Agora, o suspeito seria o seu vizinho. À polícia, o idoso relatou que acredita que outros animais possam ter sido vítimas também.

Ainda durante o início da investigação, soube que o suspeito teria tomado banho em uma caixa d'água nas proximidades da fazenda, já que a água e o espaço estava vermelha de barro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica e segue sob investigação.

