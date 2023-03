Ademir Marinho Rodrigues Junior, de 36 anos, foi encontrado morto na linha internacional, no Marco Quebrado, em Mundo Novo - a 463 quilômetros de Campo Grande, na noite desta terça-feira (7). A suspeita é que ele tenha sido baleado em uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo do homem teria sido desovado no local e agora, a investigação trabalha para saber quem teria sido o responsável.

Ainda conforme o registro, a troca de tiros teria acontecido no município de Japorã, em torno de 17 quilômetros de distância de Mundo Novo. Investigadores apontaram que Ademir foi encontrado de uma maneira que teria sido desovado.

O corpo estava na linha internacional, próximo a Igrejinha da Jamel.

A Perícia Científica de Naviraí foi acionada, assim como a funerária para realizar as providências e encaminhar o corpo para o IML (Instituto de Medicina Legal).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo.

