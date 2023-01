Polícia resgata cachorrinha desnutrida após denúncia de maus-tratos em MS

Na tarde da última segunda-feira (9), uma cachorrinha foi resgatada por policiais civis em situação de maus-tratos ao ser verificado que ela estava desnutrida e com muita fome. O caso aconteceu no bairro Ouro Verde, em Rio Verde do Mato Grosso.

Após as denúncias chegaram até a Polícia Civil, foi feita uma visita na residência e os investigadores encontraram o animal bastante debilitado e com dificuldades para se locomover, segundo informações do site RV News.

O portão da casa estava trancado. Os policiais tentaram a todo instante contato com o proprietário, mas sem sucesso e como havia evidência de maus-tratos, eles deram um pouco de ração para a cachorrinha, que com extrema dificuldade, se locomoveu e fez sua refeição.

Porém, na primeira tentativa de pegar o animal e retira-lá pela grade, ela se assustou e não deixou ninguém encostar nela. Assim, ainda conforme o site, o cadeado foi rompido com auxílio de um alicate e os investigadores pudessem ter contato com o animal, que ainda sim, ficou receosa. Mas após alguns minutos, ela cedeu ao carinho e foi para o policial.

A cadelinha recebeu amparo dos investigadores e ficou acolhida na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde. O caso será investigado.

