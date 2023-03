Um porco-espinho foi resgatado por policiais militares na tarde de ontem (12), em Aparecida do Taboado, a 453 km de Campo Grande. O animal foi encontrado em um sítio da cidade com ferimentos nas patas, no focinho e nos olhos.

De acordo com a PMA, o animal silvestre da espécie ouriço-cacheiro, também conhecido pela população como porco-espinho, apareceu ferido no quintal da residência de um sítio de uma médica veterinária, localizada a 3 km do perímetro urbano do município.

A proprietária acionou a polícia, que capturou o animal com ferimentos. De acordo com a PMA, o animal apresentava feridas como verrugas, que inclusive, fechavam um dos olhos do animal.

A profissional examinou e iniciou o tratamento dos ferimentos e o colocou em um recinto apropriado. Assim que tiver alta, o porco-espinho será reintroduzido na natureza por policiais militares ambientais.

