Presa por tráfico em Ponta Porã, jovem queria quitar dívida de R$ 35 mil com facção

Jovem, de 19 anos, foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (9), após ser vista transportando cerca de 9,1 quilos de skunk e 100 gramas de haxixe em uma bolsa em uma mochila em um ônibus de viagem na BR-463, em Ponta Porã. Ela aceitou o serviço para quitar uma dívida com uma facção criminosa.

A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na rodovia, quando abordaram o ônibus e entrevistaram algumas pessoas, sendo uma delas, a jovem que demonstrou nervosismo e inquietação ao explicar para onde estava viajando.

Em sua versão, ela disse que reside em Amambai e estaria indo para São Paulo, mas não explicou por quais motivos seria a viagem. Na verificação da bagagem, um forte odor de entorpecentes foi sentido pelos policiais que encontraram buchas de skunk e haxixe.

Sobre o tráfico de drogas, a jovem disse que pegou as drogas em uma casa em Ponta Porã e disse que já transportou entorpecentes outras três vezes, com destinos para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Ela citou também que estava com uma dívida de R$ 35 mil com o Comando Vermelho e que caso desse certo a entrega das drogas, a dívida seria reduzida em pelo menos R$ 10 mil.

A jovem foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

