Preso em Dourados, acusado de feminicídio em Nioaque chegou a procurar casa do tio

Foi preso no final da tarde desta segunda-feira (12) em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, Diego de Souza Mendonça acusado de assassinar a tiros sua ex-namorada Mayara Almodin Aran Florenciano, de 29 anos, na madrugada de domingo (11), em Nioaque.

Como publicado anteriormente, a vítima retornava de uma festa de carnaval acompanhada de um casal de amigos e ao chegar na residência, foi surpreendida pelo suspeito.

Ele estacionou o carro logo atrás do veículo em que estava Mayara, foi até a porta do passageiro onde estava a vítima e desferiu três tiros contra ela. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital da cidade.

Desde o momento do crime, Diego Mendonça fugiu e chegou a ir para Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde cursava medicina. De lá, ele pegou sua caminhonete e retornou para Maracaju, onde passou na casa de um tio e pediu outro veículo emprestado, alegando que a caminhonete havia estragado.

Ele usou a justificativa de que iria para Dourados. Em relação ao crime, segundo o site Ligados na Notícia, Souza ficou em silêncio e não teria apresentado sua versão.

A arma do crime foi apreendida, assim como o veículo que ele usou para chegar a Dourados.

