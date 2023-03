Um caminhoneiro, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante durante a madrugada de segunda-feira (13) transportando 217 quilos de pasta base de cocaína em seu caminhão, na BR-158, em Paranaíba.

O prejuízo calculado pela PRF-MS (Polícia Rodoviária Federal) ao crime organizado foi de aproximadamente R$ 29 milhões com a apreensão da carga.

Segundo informado pela PRF, os policiais fiscalizavam a rodovia quando abordaram um caminhão e o motorista apresentou a nota fiscal da carga lícita de sucata de papel.

Porém, ao revistar o veículo, os agentes encontraram alguns tabletes de pasta base de cocaína.

Questionado sobre a carga ilícita, o caminheiro respondeu que pegou as drogas no interior de Mato Grosso e seu destino era Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

O preso, o caminhão e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba.

