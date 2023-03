PRF desconfia de carro e encontra mais de 100 kg de cocaína em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal deu um enorme prejuízo para o crime organizado durante o último sábado (18) após apreender 101 quilos de pasta base de cocaína em um veículo Volkswagen Fox, na BR-262, em Corumbá - distante a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a PRF, os agentes desconfiaram do veículo enquanto fiscalizavam a rodovia e durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo, o que reafirmou as suspeitas iniciais dos policiais.

Após uma busca no veículo, os tabletes de pasta base de cocaína foram encontrados no assoalho do veículo, escondidos sob um lençol.

Questionado, o motorista relatou que buscou as drogas em Corumbá e que tinha como destino Campo Grande, mas não quis declarar quanto recebia pelo transporte da carga ilícita. A apreensão representa um prejuízo em mais de 12 milhões para o crime organizado.

O condutor e uma passageira que também estava no veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Corumbá, juntamente com a droga e o veículo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também