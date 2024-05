Produtor rural investigado por supressão de vegetação fecha acordo de R$ 10 mil com MPMS

Um produtor rural de Terenos, assinou um acordo com o Ministério Público Estadual (MPMS) para doar R$ 10.500,00 ao Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental (Ceippam). Isso ocorreu após uma investigação, Inquérito Civil N. 06.2023.00000987-7, liderada pelo promotor Eduardo de Araujo Portes Guedes, que apurava a suposta supressão irregular de 12,4388 hectares de vegetação nativa na Fazenda Gullich.

Conforme o acordo, o produtor rural pagará o valor em 7 parcelas mensais de R$ 1.500,00, com vencimento em dia 10 de cada mês. Além disso, ele se comprometeu a regularizar a área de 12,4388 hectares de vegetação no interior de sua propriedade rural, no prazo de 90 dias. O cumprimento do acordo poderá ser fiscalizado pelo MPMS.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) prevê que, em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas no acordo, o produtor rural terá de pagar uma multa no valor de 50 UFERMS, independentemente de notificação prévia.

