Proprietária de boate é presa por prostituição infantil em Sidrolândia

Uma mulher, de 22 anos, proprietária de uma boate foi presa em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (16) por favorecimento de prostituição infantil em Sidrolândia. No local, foi encontrada duas menores.

Conforme o site Sidrolândia News, a Policia Militar efetuava rondas pelas imediações, após receber denuncias que na boate havia menores que possivelmente efetuam programas sexuais.

No local, a dona do estabelecimento foi presa e durante revista localizaram duas menores em quartos separados, possivelmente a "espera de clientes".

As suas adolescentes negaram a prática de programa, mas confessaram que responsável pelo local seria a jovem de 22 anos. A mulher ficará a disposição do poder judiciário, juntamente com as menores.

Deixe seu Comentário

Leia Também