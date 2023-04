Psicólogo é preso por hipnotizar e estuprar pacientes

O psicólogo Jorge Zacarias, de 63 anos, foi preso nesta sexta-feira (07), pela Polícia Civil, por hipnotizar e estuprar pacientes durante sessões de terapia. O caso aconteceu em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

O autor estava foragido desde março, após ter estuprado uma paciente no município. Outros casos também foram registrados em Fátima do Sul em setembro do ano passado, cometido por ele.

Apesar de ter sido preso anteriormente, o homem foi solto três meses depois, tendo seu direito de exercer a atividade de psicólogo suspenso. A delegada Gabriela Vanoni, da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Fátima do Sul, comenta que desde então, a Polícia Civil de Fátima do Sul solicitou a cassação do CRP (Conselho Regional de Psicologia) do profissional. Nesta sexta-feira, voltou a ser preso por força de mandado por estupro de vulnerável.

