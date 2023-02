Rapaz é encontrado morto com marca de tiro em fazenda de Jateí

Jovem, identificado apenas como Thiago, foi encontrado morto na quinta-feira (2), em uma fazenda da região do município de Jateí. Em seu corpo, havia uma perfuração ocasionada por um tiro.

Segundo o site MS News, a vítima trabalhava em uma usina da cidade, mas morava em Fátima do Sul.

Ainda não há informações sobre o que poderia ter acontecido, ou se ele atentou contra a própria vida.

