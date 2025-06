Rapaz morre após sofrer queda de cavalo em fazenda de Maracaju

Reinilson Batista de Oliveira Lima, de 31 anos, morreu após sofrer uma queda de um cavalo em uma fazenda, nas margens da MS-460, em Maracaju, no último domingo (22).

Com a queda, a vítima apresentava uma fratura no crânio e o animal também estava com sinais do acidente, o que indicaram a dinâmica dos fatos.

Segundo o site Noticidade, Renilson saiu montado no cavalo para fazer seus trabalhos de rotina, quando foi encontrado caído em um pasto da propriedade rural.

Equipe de socorristas de Nioaque foram acionados, contudo, o rapaz já não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico em boletim de ocorrência.

