Recém-nascido é encontrado morto após mãe dormir por cima da criança em Amambai

A Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar a morte de um recém-nascido, de apenas dois meses, encontrado morto na tarde desta terça-feira (18) em uma aldeia do município de Amambai, distante a 351 quilômetros de Campo Grande. A mãe teria dormido por cima da criança.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para apurar um homicídio, mas chegando no local notaram que a vítima se tratava do bebê.

Nas primeiras informações a respeito do caso, o relato era de que a mãe teria dormido sobre a criança, fazendo com que a criança morresse. No entanto, apenas exames necroscópico comprovarão a causa da morte.

O corpo do bebê foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

