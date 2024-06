Riedel anuncia construção do aeroporto e novas obras de infraestrutura em Maracaju

Na comemoração dos 100 anos de Maracaju, a população ganhou novos investimentos do Governo do Estado. Entre eles está a construção de um aeroporto para cidade e novas obras de infraestrutura, que contemplam até o distrito de Vista Alegre.

O governador, Eduardo Riedel, cumpriu agenda nesse sábado (8), em Maracaju, com entrega e lançamento de obras, além de participar do tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade.

"Participar desta celebração dos 100 anos é uma emoção pessoal, porque sou fruto desta terra. Tivemos uma série de inaugurações e lançamento de obras neste município que está em pleno crescimento. Além das obras, o mais importante é olhar para frente, pois este município tem muito a entregar", disse o governador.

O prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, agradeceu a parceria com o Estado. "A agenda foi extensa neste dia especial, com lançamentos de obras importantes. Assim construímos um município cada vez melhor. Uma alegria ser o gestor neste centenário, o que aumenta nosso comprometimento".

Durante o desfile foi assinada a autorização para obra de implantação do aeroporto do município, no valor de R$ 17,5 milhões. O projeto contempla uma pista de pouso e decolagem de 1.700 metros de comprimento por 30 metros de largura, além da instalação de um cercamento com alambrado operacional, taxiway e pátio.

Também foi autorizada a licitação para obra de pavimentação da Avenida Senador Filinto Muller, que terá investimento de R$ 26,18 milhões do Estado. Na área central da cidade.

Vista Alegre

As melhorias também chegaram ao distrito de Vista Alegre, onde o governador autorizou a licitação para construção da Praça Central, no valor de R$ 3,3 milhões. A obra faz parte do programa "MS Ativo". O objetivo é levar lazer e qualidade de vida aos moradores.

A praça será construída em um terreno de 8 mil m² localizado no acesso principal do distrito, na rua Alexandrina Braga. Serão implantados calçamento em piso na área interna, concreto polido na pista de caminhada, calçadas externas com acessibilidade. Na área do esporte terá quadra de areia, campo de futebol, além de uma quadra poliesportiva. Na parte de lazer haverá playground e quiosque aberto para convívio da comunidade, paisagismo completo, estacionamento e iluminação.

Na solenidade ainda foi assinado convênio e ordem de serviço para reforma do CIEI Joana Sayd, que trata de uma parceria com o município. O local atende 130 crianças no distrito, até seis anos de idade.

Fiscalização rodoviária

O governador aproveitou a oportunidade para inaugurar as instalações da Polícia Militar Rodoviária na MS-162. O investimento foi de R$ 4,6 milhões, por meio de um convênio com a Itaipu Binacional. Agora o município conta com uma unidade de fiscalização de trânsito rodoviário e policiamento 24 horas a disposição.

A unidade faz a ligação de Maracaju com Sidrolândia, tendo uma área edificada de 200 m², além de pista coberta de 600 m² e um estacionamento de veículos com 98,15 m².

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também