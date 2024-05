Riedel entrega reforma de escolas e melhoria em distrito de MS

O governador Eduardo Riedel esteve na região sul de Mato Grosso do Sul para participar da entrega de duas escolas estaduais que foram reformada em Eldorado e a melhoria na infraestrutura da MS-295, região do distrito de Porto Morumbi. A solenidade aconteceu durante a quinta-feira (23).

Foram mais de R$ 59 milhões investidos pelo governo nas duas frentes. Em relação a rodovia, a implantação de mais um trecho rodoviário vai contribuir com o turismo e desenvolvimento para a toda a região.

"No Porto Morumbi entregamos a escola reformada e o acesso pavimentado. E vamos pavimentar o distrito e o entorno da escola. A visão do Estado e o compromisso para tudo que tem acontecido é a educação", disse Riedel.

Com investimentos de mais de R$ 41,2 milhões, via Fundersul, foram pavimentados 19,7 km da rodovia MS-295, que liga Eldorado ao distrito de Porto Morumbi, localizado às margens do Rio Paraná. A obra também vai beneficiar o escoamento da produção de soja e milho.

Também no distrito, com investimentos de mais de R$ 4,5 milhões, foi entregue a obra de reforma geral com acessibilidade da Escola Estadual Silo Vargas e a obra de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem de águas pluviais, além de acesso ao Porto Murumbi, com aproximadamente R$ 7,3 milhões em recursos.

Na área urbana do município foi entregue a obra de reforma geral com acessibilidade da Escola Estadual Eldorado – de 1975 –, que atende 640 estudantes, com investimentos de mais de R$ 6 milhões.

