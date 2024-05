Riedel estuda ampliar atendimento no Hospital Regional de Três Lagoas

O governador Eduardo Riedel esteve em Três Lagoas conhecendo mais sobre a estrutura e o atendimento do Hospital Regional, onde a visita técnica, acompanhando de alguns representantes do governo, serviu para estudar e avaliar a ampliação do atendimento na unidade hospitalar.

Vários setores foram visitados, incluindo ambulatório, área de exames e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulta e pediátrica para avaliar o funcionando e verificar possibilidades de ampliação. "O Hospital Regional de Três Lagoas diminuiu em 40% o trânsito de pacientes para Campo Grande", ressaltou o governador.

No mês que vem a unidade completa dois anos de funcionamento com atendimento à população de toda a região Leste do Estado. Os moradores passaram a contar com serviços estratégicos de saúde como cirurgia geral, cardiologia e bariátrica.

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé foi construído em uma área de 26,4 mil metros quadrados. O prédio tem blocos setorizados com 116 leitos, oferecendo pronto-socorro pediátrico (30 leitos) e clínico para as crianças (12 leitos). Conta também com atendimento ambulatorial para 140 consultas ao mês.

Além de internação e atendimento ambulatorial de média e alta complexidades, assim como consultas especializadas, pronto-socorro, enfermaria, UTI adulto e pediátrica, clínica geral, serviços de endoscopia adulto e infantil, colonoscopia, broncoscopia, ultrassom/dopler e ressonância magnética, tomografia, radioterapia, cateterismo adulto e infantil, entre outros procedimentos.

O hospital tem uma equipe multidisciplinar com profissionais de saúde, de médicos a técnicos de enfermagem. Possui 12 especialidades, incluindo neurologia, neurociência, endocrinologia, urologia, pneumatologia, otorrinolaringologia, cardiologia e cirurgia vascular.

