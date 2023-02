Riedel inicia interior por Ribas do Rio Pardo

O governador Eduardo Riedel, o vice Barbosinha e diversos secretários visitaram, nesta terça-feira (14), a cidade de Ribas do Rio Pardo, a 102 quilômetros de Campo Grande, onde ocorre o maior investimento privado em execução no mundo. Além de integrantes do governo estadual, o prefeito do munícipio, João Alfredo, e secretários municipais participaram da visita à obra.

“É a primeira cidade que eu visito. Não é à toa. Aqui o desenvolvimento é muito acelerado. Um projeto dessa envergadura não é simples. Eu trouxe os secretários para ver de perto tudo isso. Esse é o time que no dia a dia vai destravar os problemas. Mato Grosso do Sul está 100% focado no lema: próspero, inclusivo - para isso a qualificação profissional -, digital e com absoluta responsabilidade ambiental”, comentou o governador.

O presidente da Suzano, Walter Schalka, comentou sobre a obra, e reforçou o comprometimento da empresa com o município e seu desenvolvimento. "Este é o maior investimento privado do Brasil neste momento, no valor de R$ 19 bilhões. Mas mais importante que esse número é o investimento no social".

Falando em nome dos secretários, Jaime Verruck, titular do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, destacou a importância da reunião entre representantes da cidade, da empresa e do governo do Estado. "Temos aí praticamente dois anos para fazer uma força tarefa para execução de medidas que garantam o crescimento ordenado da cidade e o investimento dentro da lógica de sustentabilidade".

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também