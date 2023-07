Riedel se compromete a melhorar MS-040 em Santa Rita do Pardo

Com o propósito de melhorar a infraestrutura das rodovias estaduais, o governador Eduardo Riedel e sua equipe assumiram o compromisso de pavimentar o trecho da MS-040, entre as cidades de Santa Rita do Pardo e Brasilândia.

O compromisso foi firmado durante a visita de uma comitiva de representantes da sociedade civil organizada do município de Brasilândia.

"Eu garanto para vocês que 040 vai sair de Santa Rita do Pardo e chegar até Brasilândia. Esse é um pleito que está sendo construído há algum tempo", declarou o governador.

Na oportunidade, o governador parabenizou a comunidade pela iniciativa. A comitiva foi recebida pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

"Isso demonstra que em Brasilândia existe a construção de um capital social. A sociedade se organiza em prol do desenvolvimento em benefício da população de Brasilândia. A gente percebe claramente que o município tende a prosperar independente das questões políticas", afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também