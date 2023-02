Rio Aquidauana atinge 7,20 metros e Defesa Civil emite alerta de inundações

O Rio Aquidauana entrou em alerta após atingir 7,20 metros de profundidade no último sábado (11), em Aquidauana. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Mario Ravaglia, a equipe está em alerta para socorrer famílias do bairro Guanandi, que moram próximas do rio. Moram na região cerca de 50 famílias.

Moradores próximos da Ponte Velha também estão em alerta, já que a água está subindo na região.

Na última sexta-feira (10), o rio estava com 4,20 metros.

De acordo com o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, como forma de prevenção, a situação vem sendo monitorada pela Defesa Civil, bem como pela administração municipal.

"Toda a estrutura da prefeitura, como Assistência Social, equipes de obras, estão de prontidão. Já temos um lugar para receber as famílias, se por acaso tivermos desabrigados devido as condições do rio”, informou ele.

Apesar da condição alarmante, o prefeito disse esperar que o rio volte ao normal, assim como nas demais regiões. “As notícias que estamos recebendo são boas. Tivemos informações de nossos distritos, como Camisão e Piraputanga, onde são rios acima, que por lá as águas já estão baixando. Estamos com a esperança de não ter nenhuma família desabrigada desta vez. Felizmente, a chuva deu uma trégua na cidade. Foram mais de 300 milímetros nos últimos cinco ou seis dias, o que, realmente, fez nosso rio subir muito. Mas até o momento está tudo bem e seguiremos em alerta”, concluiu.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Aquidauana disponibilizou um telefone para plantão caso a população necessite de ajuda. Interessados podem entrar em contato pelo (67) 99288-3963. Equipes da prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão prontas para auxiliar 24 horas.

