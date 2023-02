Saveiro colide contra ônibus e motorista morre na BR-376, em Ivinhema

Sandro Pereira Gauto Cano, de 34 anos, morreu em um grave acidente no final da noite desta sexta-feira (17) envolvendo seu carro, uma Volkswagen Saveiro e um ônibus da Viação Motta na BR-376, próximo ao distrito de Amandina, em Ivinhema. O passageiro do veículo, que não foi identificado, sofreu ferimentos e foi socorrido.

De acordo com as informações do Ivinoticias, o veículo de passeio seguia pelo rodovia no sentido Amandina para Ivinhema, quando houve a colisão com o ônibus, que vinha no sentido contrário da pista.

Ainda não há detalhes sobre o que poderia ter ocasionado o grave acidente.

No ônibus de viagem estavam 12 passageiros e o motorista, que seguiam viagem de Dourados para São Paulo, ainda conforme informações do site.

Nenhum dos passageiros ou até mesmo o motorista precisaram de atendimento médico após o acidente.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros e a Perícia Científica estiveram no local.

