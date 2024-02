Sem Carnaval de rua, Bonito deve receber 10 mil turistas no 'feriadão'

Sem Carnaval de rua, mas com muitas belezas naturais e contato com a natureza! Assim serão os dias de Carnaval de quem escolheu passar o 'feriadão' em Bonito, principal cidade turística de Mato Grosso do Sul. Com média de ocupação dos hotéis em 85% até esta quinta-feira (8), Bonito deve receber 10 mil visitantes de várias regiões do Estado e também de outras regiões do Brasil e estrangeiros.

As cidades de Jardim e Bodoquena, que integram a Rota Bonito Serra da Bodoquena, também projetam um fluxo de visitantes acima da média para o feriado prolongado.

“Estamos esperando mais de 90% de ocupação hoteleira, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a procura por reservas tem sido muito grande”, afirmou a secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori. “O turista procura se refugiar nesse período, em busca de tranquilidade, e o fato de não termos Carnaval, tem atraído esse público diferenciado com demandas históricas nos últimos anos para todos os nossos atrativos”, completou.

A Rota Bonito Serra da Bodoquena é o destino ideal para quem busca sossego em conexão com a natureza durante o agito da fol. Os visitantes encontram um leque de opções de passeios, agendados antecipadamente por meio das agencias de turismo como: cachoeiras, mergulhos, flutuação, balneários (day use), trilhas, cavalgada, rapel, tirolesa, bóia-cross e caiaque, dentre outros.



Segurança

Em Bodoquena, onde também não haverá Carnaval de rua, a secretária de Turismo estima que mais de 2 mil turistas visitarão o destino durante esses cinco dias. Ainda há vagas de hospedagem em acampamentos e os atrativos estão praticamente com lotação completa.

Em Jardim, a prefeitura vai promover o 'Jardim Folia', entre os dias 10 e 12, com expectativa de superar o público do ano passado. Muita procura também pelos atrativos, entre os quais o Rio da Prata.

Se preparando para receber o volume de 10 mil turistas, Bonito está se organizando para garantir total segurança na cidade e nos acessos aos atrativos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também