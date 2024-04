Sem evidências, buscas por homem desaparecido há 5 dias são suspensas em São Gabriel

As buscas para tentar encontrar Hosmar Campos, de 57 anos, que está desaparecido desde o dia 13 de abril em São Gabriel do Oeste, foram suspensas temporariamente na manhã desta quinta-feira (18). A medida é em razão da falta de evidências concretas que levassem a possíveis vestígios do seu paradeiro.

Segundo o site Idest, o filho da vítima confirmou a versão, dizendo que "toda a área foi minuciosamente vasculhada, mas infelizmente não encontramos novos vestígios", disse Shelton Campos, informando também que a área é considerada crítica para desaparecimentos.

A medida também muda a forma de atuar das autoridades, procurando pistas e informações que esclareçam o paradeiro de Hosmar.

Hosmar Campos desapareceu no último sábado (13), na região do Fala Verdade. Sua motocicleta Honda Biz vermelha foi encontrada abandonada a cerca de 10 quilômetros da Granja Brejão, em estrada vicinal próxima à sua antiga residência.

Qualquer informação sobre o homem pode ser repassada para o Corpo de Bombeiros através do 193, além dos telefones do filho Shelton (67) 99637-6834, e da filha Lorena (67) 99981-3741, ou às autoridades policiais locais.

