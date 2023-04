Sem nota fiscal, PRF apreende barra de ouro de R$ 320 mil em Paranaíba

Sem apresentar a nota fiscal, um homem, que não foi identificado, foi preso em Paranaíba pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), transportando uma barra de ouro que valia R$ 320 mil na última segunda-feira (10). O caso foi divulgado ontem pela polícia (11).

O objeto estava escondido embaixo do banco do motorista e só foi encontrado após a vistoria dos policiais no veículo, uma Volkswagen Amarok.

A apreensão aconteceu no km 90 da BR-158, quando policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina.

O envolvido e o ouro apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas.

Para o transporte da barra seria necessário uma documentação legal.

