Sobrinho de Gerson Claro sofre grave acidente em Sidrolândia

Um grave acidente na madrugada deste sábado (18) fez com que Marcos Paulo Claro Lemes, sobrinho do deputado estadual Gerson Claro (PP), e atual presidente da Assembleia Legislativa, sofresse uma fratura exposta e perda de tecido de úmero direito em Sidrolândia.

O jovem pilotava uma motocicleta quando colidiu contra um veículo de passeio, não identificado, no cruzamento das ruas Espírito Santo e Nioaque, próximo a um cemitério da cidade.

Conforme informações do site Correio Midia News, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até o Hospital Elmiria Silvestre Barbosa.

Porém, devido à gravidade dos ferimentos, Marcos Paulo foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria do hospital para saber detalhes do estado de saúde do sobrinho do deputado, mas até o momento não houve retorno.

