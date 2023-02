Sul-mato-grossenses feridos em tombamento de ônibus seguem internados no Paraná

Pelo menos 11 sul-mato-grossenses seguem internadas em unidades hospitalares e de saúde em Marechal Rondon, no Paraná, após um ônibus com placas de Glória de Dourados tombar nas margens da BR-163, na noite da última quarta-feira (8).

O acidente aconteceu na região conhecida como Curva da Sorasa. O coletivo carregava 25 passageiros e dois motoristas.

Duas pessoas haviam sido socorridas em estado grave, enquanto outras apresentaram ferimentos leves.

Segundo o site Portal Nova Santa Rosa, uma empresa ligada ao agronegócio reuniu os produtores rurais daquela região de Dourados e fretou um ônibus para participar do Show Rural.

Após o término do evento, o ônibus retornaria para o município sul-mato-grossense, mas acabou tombando.

