Suspeito aproveita ausência da mãe para estuprar criança indígena em MS

Um homem, que não teve a identificação revelada, foi preso na manhã desta quarta-feira (5) pela Polícia Civil durante o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra uma criança indígena, de 7 anos, aproveitando a ausência da mãe em Antônio João.

Segundo informações da polícia, o caso aconteceu no dia 20 de fevereiro, quando a mãe da vítíma estavam lavando roupa em um rio, na Aldeia Primavera, mas por um momento, a mulher deixou a criança sozinha com a justificativa de que buscaria um balde na casa.

Porém, após um tempo, a mulher escutou a criança gritando, encontrando ela sem roupa e caída no chão. A mãe, no entanto, só levou a vítima para atendimento médico no dia 23, três dias após o ocorrido, para um hospital do município.

A equipe médica perguntou o que havia acontecido, mas a mulher apresentou versões contraditórias, gerando desconfiança nos profissionais em virtude da menina apresentar diversas lesões na região genital.

Ao ser ouvida pelos profissionais do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), a vítima por diversas vezes demonstrou timidez e nervosismo, reservando-se a dizer que sua mãe sabia o nome de quem teria lhe ‘machucado’ e após o início das investigações, foi constatado que a criança foi estuprada por dois indígenas e a mãe teria acobertado os suspeitos.

A mãe da vítima ainda tentou apresentar três versões para o ocorrido, o que foi logo refutado pela investigação, sendo que ao final, decidiu dizer a verdade declinando o nome dos autores.

O inquérito policial segue em andamento para completa apuração dos fatos.

