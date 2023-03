Suspeito de feminicídio foi preso embaixo da cama após invadir casa em Ribas

Everton Pereira da Silva, de 25 anos, principal suspeito de ter cometido o feminicídio contra sua ex-mulher, Daniele Alves Veloso, de 28 anos, foi preso embaixo da cama da casa de um idoso, que ele invadiu em Ribas do Rio Pardo.

O detalhe da prisão foi divulgado pela Polícia Civil durante a noite desta segunda-feira (20). No momento de sua detenção, Everton não mostrou resistência.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribas. A delegada Thainá Andrezza, responsável pelo caso, interrogaria o suspeito. Ele deve passar por audiência de custódia.

Everton foi o responsável pelo 6° feminicídio em Mato Grosso do Sul.

Ele não aceitava a separação e Daniele já tinha medida protetiva contra ele, além de dois registros de boletim de ocorrência.

O suspeito esfaqueou Daniele por ao menos seis vezes, antes de fugir com a filha do casal e entregar para seu avô - a Polícia Militar recuperou a criança.

Daniele ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, mas ao dar entrada na sala de emergência, morreu após não resistir aos ferimentos.

Ela deixa quatro filhos, sendo dois meninos e duas meninas.

