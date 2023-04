Suspeito de matar esposa a facadas é encontrado em mata em Novo Horizonte do Sul

O homem, de 31 anos, acusado de assassinar a esposa, Janete Batista Malheiro Lelis, de 44 anos, no sábado (8), foi encontrado pela Polícia Civil de Ivinhema, na manhã desta quarta-feira (12), em uma mata, na área rural do Município de Novo Horizonte do Sul. A vítima foi morta com cerca de 8 perfurações na região do tórax e cabeça.

Conforme a ocorrência, por meio de trabalho de inteligência policial, a equipe identificou uma área de mata em que o suspeito poderia estar escondido, durante rondas na área rural localizaram o homem escondido no local.

Durante a abordagem, o acusado confessou o crime e apresentou a faca utilizada para matar Janete. Diante dos fatos, a autoridade policial cumpriu o mandado de prisão preventiva do suspeito, já decretada pelo Poder Judiciário, sendo encaminhado para a delegacia de Ivinhema.

Caso

Janete foi assassinada na residência onde vivia com o autor, na Linha da Amizade, zona rural de Novo Horizonte do Sul. A vítima foi encontrada sem vida em cima da cama na manhã do último sábado (8).

O autor não tinha histórico de agressões com Janete, mas tinha registros de ocorrências com relacionamentos anteriores. A SIG (Seção de Investigações Gerais) investiga o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também