Suspeito de tentar matar homem esfaqueado Ã© preso em Ã¡rea de mata em DeodÃ¡polis

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso durante a quinta-feira (29), após tentar matar um homem, de 32 anos, com golpes de faca em um estabelecimento comercial, um bar, na cidade de Deodápolis. O suspeito foi detido com a faca usada no crime em uma área de mata na saída para Glória de Dourados.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu depois que a vítima chegou ao estabelecimento de propriedade do autor e pediu por uma bebida.

O suspeito, sem motivo aparente, pediu para que a vítima se retirasse do local e após discutirem buscou uma faca e se aproveitou do momento em que a vítima saía para ir embora e o atingiu pelas costas com golpes de faca

A vítima saiu do estabelecimento ferida e foi caminhando até o Hospital Municipal Cristo Rei onde recebeu atendimento. A equipe médica informou a situação a Polícia Militar, que após o registro da ocorrência, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis, passaram a investigar o crime.

Após algumas horas de buscas, os investigadores conseguiram capturar o autor e localizar a arma utilizada no crime.

Em depoimento, a vítima alega não saber o motivo pelo qual o autor praticou o crime, já que não existe nenhuma rixa entre eles, além do fato de conhecer o indivíduo e frequentar o estabelecimento há bastante tempo. O homem recebeu facadas na região lombar, o caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil.

A faca utilizada no crime foi apreendida e encaminha à perícia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também