Suspeito que manteve amiga em cÃ¡rcere e a queimou com facÃ£o Ã© preso em DeodÃ¡polis

Durante a quinta-feira (29), a Polícia Civil prendeu um homem, que não teve a identificação revelada, de manter uma amiga em cárcere privado e ainda queimá-la com um facão, provocando diversas queimaduras na mulher em Deodápolis. Ele foi autuado por esse crime, além do sequestro ocasionado.

Ele foi detido, segundo a polícia, enquanto estava em um bar da cidade, próximo a saída para Glória de Dourados.

Segundo consta no registro policial, a mulher e o suspeito eram amigos e estavam na residência do homem, quando passaram a beber. Porém, em determinado momento, o indivíduo passou a ofendê-lá e ameaçá-la com um facão, oportunidade que ele esquentou a lamina em um fogão a gás, e passou a queimá-la.

A vítima sofreu diversas queimaduras na perna, costas e barriga.

A vítima afirmou que após causar diversas lesões, o autor a trancou em um quarto e impediu que ela fosse embora sendo obrigada a passar a noite ali, de onde conseguiu escapar apenas na manhã do dia seguinte para pedir ajuda.

Segundo a vítima, o autor também teria proferido ameaças de morte caso ela o denunciasse.

O caso foi registrado como cárcere privado na forma qualificada.

