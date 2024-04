Suspeitos de matarem jovem em boate de Sonora são presos em Rondonópolis

Em mais nova ação no Mato Grosso, o Garras (Delegacia Especializada na Repressão à Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e a Denar (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico) conseguiram prender dois indivíduos, ambos de 24 anos, acusados de terem cometido o assassinato de Sabrina Machado, de 18 anos, em uma boate em Sonora, na madrugada de segunda-feira (15).

Eles foram presos na manhã desta quinta-feira (18) na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Os dois suspeitos pertencem ao Comando Vermelho e o intuito do ataque naquela noite era executar um adolescente, de 13 anos, integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O alvo em questão foi atingido na perna e sobreviveu, no entanto, Sabrina, que era funcionária da boate e não tinha qualquer relação com o crime organizado, foi atingida com um tiro no peito, morrendo ainda pelo local.

Durante as diligências e investigações, três adolescentes foram apreendidos em Sonora: dois, de 16 anos, e um jovem, de 17 anos, por auxiliarem os executores. Eles teriam retirado o alvo da boate, para que os atiradores pudessem atingi-lo.

Durante as investigações, descobriu-se que antes de fugir para o Mato Grosso, os autores esconderam a arma utilizada, uma pistola calibre .380, com a numeração suprimida, no quintal da casa de outro adolescente, de 16 anos. Esse adolescente também foi apreendido em flagrante.

No cumprimento dos mandados, outro indivíduo foi encontrado com drogas e balança de precisão, sendo preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Essa não foi a única ação realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em relação aos acontecimentos de Sonora. Durante a quarta-feira (17), 'Coyote' foi preso em Cuiabá - ele era líder do Comando Vermelho na cidade. Já em Campo Grande, a polícia prendeu dois indivíduos que eram responsáveis por tentar matar o próprio 'Coyote', mas acabaram matando o sogro do faccionado.

