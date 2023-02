Taxista colide contra traseira de caminhão parado e morre na MS-369

Enio Orga Goes, de 57 anos, morreu na noite de quinta-feira (16) durante um acidente de trânsito, logo após colidir seu carro, um Volkswagen Gol, contra um caminhão estacionado as margens da rodovia MS-369, entre Bodoquena e Miranda.

O impacto da batida deixou o veículo com a frente completamente destruída. O motorista não resistiu aos ferimentos e faleceu antes mesmo do socorro chegar.

A vítima trabalhava como taxista na cidade de Miranda e era conhecida pelos populares como "Chumbo".

Segundo o site O Pantaneiro, a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e verificou que o trecho da rodovia não possui acostamento e o caminhão estava com maior parte do eixo na pista. O veículo também não estava com o pisca alerta ligado.

Ainda conforme o site, não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também