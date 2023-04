Taxista é torturado, algemado e deixado em ponte por bandidos em Aral Moreira

Um taxista, que não teve a identificação revelada, passou por momentos de terror durante a manhã de domingo (2) ao ser rendido, algemado e torturado por bandidos em Aral Moreira, a 376 quilômetros de Campo Grande. O sequestro aconteceu entre Amambai e Aral Moreira.

A vítima foi abandonada em um ponte sobre o Rio Verde, com ferimentos nos braços, segundo informações do site Ligado na Notícia.

O motorista estava dirigindo uma Volkswagen T-Cross, quando acabou rendido pelos criminosos. A vítima só foi encontrada após uma pessoa passar pelo local e ouvir os gritos de socorro.

Ao ser resgatado, o idoso contou o que havia acontecido e foi encaminhado por terceiros para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

O caso é investigado pela Polícia Civil e o carro ainda não foi localizado.

