Teimoso, motorista dirige bêbado pela 2° vez e é preso pela PRF na BR-163, em MS

Um motorista, de 37 anos, foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (16) por dirigir embriagado na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, no sentido para Campo Grande. É a segunda vez que ele é detido pelo mesmo crime pela Polícia Rodoviária Federal.

O condutor do veículo Volkswagen Gol foi abordado no km 400, apresentando capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Para piorar sua situação, ele recusou fazer o teste do bafômetro, atestando que estava embriagado.

Também compareceu outro condutor que seguia pela rodovia no mesmo sentido, em outro veículo e presenciou várias manobras arriscadas praticadas pelo autor. Vídeos feitos pela passageira foram entregues aos policiais.

É a segunda vez que o condutor pratica esse tipo de crime. A primeira prisão ocorreu em janeiro de 2022, com o mesmo veículo em abordagem na PRF de Terenos, na BR-262.

