Tio estupra sobrinho e pede que nada seja contado em Dourados

Foi preso em flagrante durante a tarde de segunda-feira (6), o venezuelano Wilfrido José Cedeno Almeida, de 45 anos, acusado de estuprar o próprio sobrinho, de 11 anos, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O homem está na casa da família da vítima, já que ele é irmão da mãe do menino. E foram eles quem bancaram a vinda do acusado para a cidade.

O estupro foi flagrado pela mãe do menino, que contou todos os detalhes para a Polícia Militar e posteriormente a Polícia Civil.

A vítima relatou que seu tio tirou sua roupa, tampou sua boca e cometeu os abusos, conforme as informações do site Ligado na Notícia.

O venezuelano ainda pediu para que a criança não contasse para a mãe sobre o ocorrido. No interrogatório, o acusado ficou em silêncio.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.

